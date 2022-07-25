Gençlerle çalışmayı seviyorum

Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında sahnedeydi. Yeni teklisi 'Virane Gönlüm'ü yayınlayan Arar, gecede parçayı ilk kez seslendirdi. Konser öncesi soruları yanıtlayan Arar, ''Genç arkadaşlarımızla projeler yapmayı seviyorum. Yeni soundları da takip etmemiz lazım, kendi çizgimiz içinde yeni soundları yapmak ve yeni şarkılar yapılması gerekli. Klasik Funda Arar şarkıları ile birlikte böyle işlere de devam edeceğim'' dedi.