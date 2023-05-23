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23 Mayıs 2023 Salı 07:38:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:38:00

Gençlere tavsiye verdi

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Şarkıcı Zara, müzik sektörüne girecek olan gençlere önerilerde bulundu. Zara, Ceylan Ertem'in 'YouTube'da yayınlanan programına katıldı.

Şarkıcı Zara, müzik sektörüne girecek olan gençlere önerilerde bulundu. Zara, Ceylan Ertem'in 'YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Zara, "Gezmeli, okumalılar. İstediğin şeye asılmak doğru ama bunu da hayatın asıl amacı haline getirmemek lazım. Hayali gerçekleştirmek için her şeyi yapıp sonra da beklemek doğrusu" dedi.

Etiketler : Gençlere tavsiye verdi Şarkıcı Zara Ceylan Ertem
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