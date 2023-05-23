Gençlere tavsiye verdi

Şarkıcı Zara, müzik sektörüne girecek olan gençlere önerilerde bulundu. Zara, Ceylan Ertem'in 'YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Zara, "Gezmeli, okumalılar. İstediğin şeye asılmak doğru ama bunu da hayatın asıl amacı haline getirmemek lazım. Hayali gerçekleştirmek için her şeyi yapıp sonra da beklemek doğrusu" dedi.