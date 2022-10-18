Genç görünme sırrını açıkladı

Son olarak 'Gülümse Kaderine' dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. 44 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin "Bu kadar genç kalmayı nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna "Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım, cildimle ilgili ise 25'li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalıp, güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" diyerek cevap verdi.

