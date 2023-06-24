Gazapizm'le yeniden

Gazapizm önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Rapçi, 'Heyecanı Yok', 'Sağı Solu Kes' ve 'Unutulacak Dünler' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirirken, bir de sürprize imza attı. Gazapizm yeni teklisi 'Yine Edemedik Dans'ın klibini konserde ilk kez seslendirdi ve klibini görücüye çıkardı. Gazapizm, kendisine eşlik eden bando ekibiyle ve zengin sahne şovuyla da dikkat çekti. Rapçi, 12 Ağustos'ta Gazapizm Senfoni İstanbul projesiyle bir kez daha Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.