Galatasaray taraftarını mutlu etti

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'le anlaşmasıyla rahatlayan oyuncu Amine Gülşe, tuttuğu takım Galatasaray'ın maçına gittiği günlerden kalma fotoğrafı arşivden çıkardı. Fenerbahçe taraftarının tepkisinden dolayı maçlara gittiği fotoğrafları sosyal medyasında gizleyen Gülşe, yeniden paylaşıma sundu. Gönderiler çok eski tarihli de olsa, Galatasaray taraftarı Gülşe'nin paylaşımlarına binlerce yorum yağdırdı.