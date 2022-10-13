Futbolcuyla işim olmaz!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, bir dönem İtalya'nın Marsilya takımında top koşturan mili futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı aşk hakkında konuştu. Ünder ile ayrılmalarının nedenini anlatan Kalaycıoğlu, "Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. 'Topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım" dedi. Kalaycıoğlu, Sinan Akçıl ile çıkan aşk dedikodularını ise yalanladı.