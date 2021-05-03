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03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00:00

Fotoşopu abarttı!

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Son dönemde sosyal medyada yaptığı fotoşop uygulamalarıyla kendini değiştiren Naz Elmas, bu kez 'yok artık' dedirtti.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı fotoşop uygulamalarıyla kendini değiştiren Naz Elmas, bu kez 'yok artık' dedirtti. Oyuncu, kendini zayıflatmak isterken göbeğinin yarısını da yamulttu. Paylaştığı fotoğrafla sanal alemin gündemine düşen Naz Elmas, gelen eleştirilerin ardından yayımladığı fotoğrafı kaldırdı.

Etiketler : fotoşop uygulamaları Naz Elmas zayıflatmak
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