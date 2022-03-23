Fotoşopla boyunu uzattı

En son ekranlara veda eden TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde yer alan oyuncu Pelin Karahan imajını yeniledi. Son zamanlarda kick boks'la 48 kiloya kadar düşen oyuncu, saçlarının rengini değiştirip perçem kestirdi. Karahan, sosyal medya hesabından yeni halini yayınladı. Ancak oyuncunun fotoşopu abartıp, bir uygulamayla boyunu uzatması internet kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.