Filmden ilk kare

İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin Antalya'da çekimlerine başlanan 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminden ilk kare geldi. Daha önce 'Superman' karakterini canlandıran oyuncu Henry Cavill, sosyal medya hesabından, setten fotoğraflar yayınladı. Çekimler, film platosuna dönüştürülen Antalya EXPO alanındaki botanik parkın yanı sıra Konyaaltı, Kemer, Alanya ve Manavgat'ta gerçekleştirilecek. Yönetmen ve oyuncular, Belek'te 5 yıldızlı otelde konaklıyor.