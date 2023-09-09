Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Ödüllü oyuncu Haki Biçici, ilk kez kendi yazıp yöneteceği film çekmeye hazırlanıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Derya Karadaş ile evli olan Biçici, 'İyi Bir Aile Değiliz' filminde eşini ve arkadaşlarını oynatacak. 18 Eylül'de sete çıkacak olan filmde Derya Karadaş'ın yanı sıra Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, ve Caner Cindoruk filmde oynayacak. Kara mizah türündeki filmin yapımcılığını Dilek Aydın üstlenecek.

