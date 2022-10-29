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29 Ekim 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 11:30:00

Film ekibi stüdyoda

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Başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral ,Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan ve Nilgün Kasapbaşoğlu'nun paylaştığı 'Müstakbel Damat' filmi beyazperde de seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral ,Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan ve Nilgün Kasapbaşoğlu'nun paylaştığı 'Müstakbel Damat' filmi beyazperde de seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşen filminin şarkısı 'Dillirga'yı Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu seslendirdi. 11 Kasim'da vizyona girecek olan filmde Kıbrıs'ta yaşanan bir kız isteme komedi hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : film müstakbel damat beyazperde
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