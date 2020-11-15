Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen çift, ardından bir mekanda oturarak akşam yemeği yedi. Çiftin, kıyafet konusundaki uyumları da dikkatlerden kaçmadı.