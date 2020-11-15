  • BIST
    1303.97
  • Dolar
    7,7307
  • Euro
    9,1560
  • Altın
    465,5190
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame tamamlandı
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
Azerbaycan tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa Birliği'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması
Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi
'Gelecek kış normal hayata dönebiliriz'
İngiltere Başbakanı Johnson karantina'da
'Yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız'
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yan...
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Başkan Erdoğan KKTC'de Ersin Tatar ile bir araya geldi
Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Başkan Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hastane müjdesi
15 Kasım 2020 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:10:00

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

ABONE OL

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun objektiflere yansıdı.

Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen çift, ardından bir mekanda oturarak akşam yemeği yedi. Çiftin, kıyafet konusundaki uyumları da dikkatlerden kaçmadı.

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı

İrem Derici 'Senin Hatan' şarkısını kliple taçlandırdı
Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı

Melisa Irmak tartışmaların devam ederken 16'lık güzel Ceyda Toyran da taç taktı
Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz

Didem Soydan aşk yaşadığı Burak Deniz hakkında konuştu: Mutluyuz
Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor

Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
Özge Özpirinçci'ye kış gelmedi

Özge Özpirinçci'ye kış gelmedi
Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi

Açıklamaları ve hareketleriyle gündem olan Merve Boluğur bu kez şaşkına çevirdi
Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'

Fatma Turgut Can Baydar ile evlilik kararı aldıkları iddialarını yalanladı! 'Sadece yakın arkadaşız'
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'
Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER