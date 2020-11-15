15 Kasım 2020 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:10:00
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun objektiflere yansıdı.
Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezen çift, ardından bir mekanda oturarak akşam yemeği yedi. Çiftin, kıyafet konusundaki uyumları da dikkatlerden kaçmadı.
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