Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kaç yaşında?

  • Bist 100
    94.865
  • Dolar
    5,7822
  • Euro
    6,5766
  • Altın
    261,8624
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dana aşıdan korktu, eve kaçtı Dana aşıdan korktu, eve kaçtı
Yaya geçidini kullanmayan yayalara para cezası Yaya geçidini kullanmayan yayalara para cezası
Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu
Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı
İngiltere Başbakanı May: (Kaşıkçı cinayeti) Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz İngiltere Başbakanı May: (Kaşıkçı cinayeti) Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz
Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Körfez krizi diyalogla çözülür, ABD'nin yaptırımları diyaloğa engel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Körfez krizi diyalogla çözülür, ABD'nin yaptırımları diyaloğa engel
Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu
FETÖ ve PKK zanlıları Edirne sınırında yakalandı FETÖ ve PKK zanlıları Edirne sınırında yakalandı
Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınması gerekli Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınması gerekli
Meraklanan beklenen 'rüya uçak' İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim Meraklanan beklenen 'rüya uçak' İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim
26 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 26 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı
Microsoft ve Intel, Huawei için desteğini sürdürecek Microsoft ve Intel, Huawei için desteğini sürdürecek
Umman Filistin'de büyükelçilik açma kararı aldı Umman Filistin'de büyükelçilik açma kararı aldı
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumunda ikinci hasat Mezopotamya'nın en eski buğday tohumunda ikinci hasat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ve Çin'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ve Çin'i ziyaret edecek
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek
Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi
Bursa'da yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi Bursa'da yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi
Ürdün Kralı Abdullah: Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi Ürdün Kralı Abdullah: Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi
Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 16:30 | Çarşamba

Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kaç yaşında?

Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kaç yaşında? soruları tüm magazin takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçtiğimiz yıl mart ayında nikah masasına oturmuş ve dünyaevine girmişti. Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı. Feyza Aktan hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kaç yaşında? soruları gündem takipçileri tarafından araştırılıyor. 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçtiğimiz yıl mart ayında evlenen Özcan Deniz hakkında dedikodular gündemdeydi. Boşanacakları konuşulan çift hakkında dedikodular doğru çıktı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Özcan Deniz ile  Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından Feyza Aktan hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte Feyza Aktan hakkında merak edilenler... 

FEYZA AKTAN KİMDİR? 
Özcan Deniz'in bugün boşandığı  eski eşi Feyza Aktan aslen Antalya'lı. 1992 tarihinde dünyaya gelen ve 27 yaşında olan Feyza Aktan Özcan Deniz'le 9 Mart 2018 tarihinde sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin Kuzey adını verdikleri oğulları ise 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. 

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
Özcan Deniz (d. 19 Mayıs 1972, Ankara), Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen. 

19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikâyeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir. 

1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir. 

İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümünü çıkarmıştır.Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir. 

1995 yılında vatani görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında Yalan mı albümü ile müthiş bir dönüş yapmış ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluşmuştur. Bir taraftan kendi öykülerini yazmak ve bunları hayata geçirmek en büyük arzusuyken bir taraftan da müzikal yolculuğuna devam ediyordu.Sırasıyla Çoban Yıldızı, Aslan Gibi, Leyla, Ses ve Ayrılık, Hediye albümlerini çıkarmış, 2009 yılında Sevdazede isimli albümünü çıkarmıştır.Mercan Dede'nin Su ve 3 Hürel Şarkıları albümlerinde birer şarkıyla yer almıştır. 

Halen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV "Yaşasın Okulumuz", Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF “Herşey Değişir” işbirliği ile Bafa' ya Su, Ege' ye Bereket projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkısının Türkçe versiyonunu Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirmektedir. 

Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk da onun için vaz geçilmez bir tutku olmuştur. 1999 yılında öyküsünü kendisinin yazdığı Aşkın Dağlarda Gezer adlı dizi ile tekrar televizyon izleyicileri ile buluşmuştur. 2002 yılında efsane dizi Asmalı Konak ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakalamıştır. 2004 yılında Haziran Gecesi, 2007 yılında Kader, 2008 yılında Aşk Yakar adlı projelerde yer almıştır. Daha sonra Samanyolu " adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk olmuştur. 

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994 de çektiği Ona Sevdiğimi Söyle den sonra 2002 yılında Kolay Para, 2003 yılında O Şimdi Asker, Asmalı Konak: Hayat, 2004 yılında öyküsü kendisine ait Neredesin Firuze, 2006 yılında Keloğlan Kara Prense Karşı, 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği Mevlana Aşkın Dansı adlı belgesel ile sinemaseverlerle buluşmuştur. 

Özcan Deniz, 2011 Şubat ayında vizyona giren, Ya Sonra isimli senaryosunu üstlendiği filmde bu kez oyunculuğunun dışında yönetmen kimliği ile sevenleriyle buluşmuştur. 2012 yılında 11. Albümü Bi Düşün ile müzik hayatına devam ederken son olarak Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Araf (film, 2012) filminde kamyon şoförü Mahur karakterini üstlenmiştir. Yine yönetmenliğini üstlendiği ikinci sinema filmi Evim Sensin ile 2 Kasım'da sevenleriyle buluşmuş olup birçok dalda ödüle layık görülmüştür. Özcan Deniz şu sıralar yine senaryosunu, başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği üçüncü sinema filmi Su ve Ateş 15 Kasım 2013 tarihinde izleyicisi ile buluşmuştur. 2014 itibarıyla Fox TV'de yayınlanan Karagül adlı dizide rol almıştır. 2015 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide rol almıştır. 

Ve İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ