Festival gibi gece

'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Şevval Sam Zorlu PSM'de sahne aldı. Sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, konserinde iki kıyafet giydi. Şam, Tarık Ediz imzalı su yeşili payetli elbise ve özel dikim yeşil yansımalı mavi organza bir elbise tercih etti. Sam, "2 senelik bir pandemi süreci yaşadık. Biraz uzun sürdü ama bugün acısını çıkaracağız. Festival gibi bir gece yaşayacağız" dedi.