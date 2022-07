Sanatçı Sibel Can 'Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne aldı. Can, Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Siyah elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, 'Kış Masalı', 'Lale Devri', 'Şimdi Uzaklardasın' ve 'Hayat' gibi sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Can, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.