Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Fazıl Say, Nobel ödüllü Aziz Sancar ile fenomen Murat Övüç’ün sosyal medyada bulunan takipçi sayılarını karşılaştırdı. Murat Övüç’ün 2 milyon 400 takipçisi bulunurken Aziz Sancar’ın ise 152 bin kişi tarafından takip edilmesi dikkat çekti. Bu durum kimileri için 'acı gerçek' olarak yorumlanırken kimileri ise Övüç'ün fenomen olduğunu ve bu durumun gayet normal olduğunu savundu. İşte, Say’ın paylaşımına gelen bazı yorumlar:



‘’ Şaşırdık mı? Hayır tabii ki...’’

‘’ Bu da Türkiye'nin acı gerçeği ne yazık ki...’’

‘’İnsan kalitemizin net bir göstergesi maalesef...’’

''Bence bu bir şey göstermez. Evet, Murat Övünç'ü ben de takip etmiyorum, boş bir kişi ama Instagram denen yer bilim yuvası değil sonuçta.''

''Gülünç bir paylaşım olmuş. Biri Instagram gönderileri üzerinden geçimini sağlıyor, diğeri bilim üzerinden.’'

''Birbiri arasında doğru orantı bulunmayacak iki parametreyi karşılaştırmak garip...’’