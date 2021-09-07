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07 Eylül 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 13:00:00

Fatma müjdesi

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Burcu Biricik, Netflix dizisi Fatma'nın ikinci sezonun geleceğinden bahsetti.

Burcu Biricik, Netflix dizisi Fatma'nın ikinci sezonun geleceğinden bahsetti. Oyuncu, Ayvalık Film Festivali'nde Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz, Ak ve Hazal Türesan'la yer aldıkları yapımın yeni sezon bölümleriyle dijitalde yer alacağını söyledi. İdea Film'in yapımını üstlendiği dizi ortalıkta olmayan kocasını ararken ilk cinayetini işleyen, ardından hayatta kalmak için "temizliğe" devam eden bir kadının hikayesini konu alıyor.

Etiketler : Burcu Biricik Netflix dizisi Fatma
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