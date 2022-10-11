VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
İsrail Başbakanı Lapid: İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık
Yunan panikledi! Tehlikeli sularda yüzüyorlar
Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu
Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor
Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!
Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
11 Ekim 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 14:00:00

Farkındalık yürüyüşü

ABONE OL

Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı 'Üç Kız Kardeş' dizisinin oyuncuları 'meme kanseri farkındalık' için Ayvalık'ta düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı 'Üç Kız Kardeş' dizisinin oyuncuları 'meme kanseri farkındalık' için Ayvalık'ta düzenlenen yürüyüşe katıldı. Oyuncular 'Harekete şimdi başla sağlıklı yaşa' mottosuyla halka birlikte yürüdü. Kanser tedavisinde erken teşhisin öneminin vurguladığı yürüyüşte spor yapmanın ve dengeli beslenmenin sağlık üzerinde pozitif etkisi olduğuna anlatıldı.

Etiketler : Farkındalık yürüyüşü Özgü Kaya İclal Aydın Almila Ada
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Akustik atılım

Akustik atılım
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor
Kostümlü final

Kostümlü final
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX