Farkındalık yürüyüşü

Başrollerini Özgü Kaya, İclal Aydın, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı 'Üç Kız Kardeş' dizisinin oyuncuları 'meme kanseri farkındalık' için Ayvalık'ta düzenlenen yürüyüşe katıldı. Oyuncular 'Harekete şimdi başla sağlıklı yaşa' mottosuyla halka birlikte yürüdü. Kanser tedavisinde erken teşhisin öneminin vurguladığı yürüyüşte spor yapmanın ve dengeli beslenmenin sağlık üzerinde pozitif etkisi olduğuna anlatıldı.