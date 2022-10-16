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16 Ekim 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 09:30:00

Fakir erkekle olmaz

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Güzellik için kendisine ayı kanı enjekte ettirecek olan Selen Görgüzel, ilişki kriterini açıkladı. Şarkıcı, "Sevgilimin maddi durumu benden daha iyi olmalı" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, güzellik uğruna sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasının ardından vücuduna ayı kanı enjekte etmeyi düşündüğünü açıklayarak gündem olmuştu. İlginç güzellik yöntemleriyle polemik yaratan Görgüzel, bu kez YouTube'da yayınlanan 'Bak Burası Çok Önemli' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Komedyen Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliğini sonlandıran Görgüzel, "Ben ne yaptıysam kendi başarımla yaptım. Onun bana faydası değil zararı oldu" dedikten sonra, hayatına alacağı kişinin kendisini maddi olarak taşıması gerektiğini belirterek, "Fakir bir erkekle asla birlikte olmam" dedi. Görgüzel, bir röportajında ilişkiler hakkında, "İlişkiler dejenere olmuş. Evli bir adam bana yazarsa vallahi ifşa ederim! Kadınlar parası olan erkekleri o kadar çok şımartmış ki adamlar, ünlü kadınları rahatça elde edebiliriz diye düşünüyorlar. Sosyal medyadan iltifatlar alıyorum. Açıkçası hoşuma gidiyor" demişti.

Etiketler : oyuncu selen görgüzel fakir
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