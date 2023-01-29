Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Amerika'daki oyunculuk serüvenine dair açıklamalarda bulundu. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında konuşan Atasoy, Los Angeles'da Michelle Danner'dan oyunculuk bursu kazandığını belirterek, "Sınava girdim. Sisteme göre ne isim biliniyor ne de yaptığın iş. Çıkıp karşısına oynuyorsun" dedi.

HALASININ EVİNDE YAŞADIM



Danner'in oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Atasoy, hayatının dönüm noktasını şu sözlerle anlattı: "'Sen kimsin, kal' dedi. Kalacak yerim bile yoktu, Türkiye'ye dönmeyi düşünürken Kenan Doğulu hayatımı değiştirdi. Sağ olsun onun bursuyla okudum. Kenan, 'Halam orada, git seni evlat edinsinler' dedi. Ben de gittim. Bana evin konuk odasını verdiler. Orada kalarak okulu bitirdim."