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24 Eylül 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 11:00:00

Ezgi'ye virüsü bulaştırdım

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'Camdaki Kız' adlı dizide rol alan Enis Arıkan, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

'Camdaki Kız' adlı dizide rol alan Enis Arıkan, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan Arıkan, Kovid-19'u Mola'ya kendisinin bulaştırdığını söyledi. Arıkan, "Ezgi'yi bir aydır görmüyordum, görüştüğümüzde özlemle nasıl öpüyorum Ezgi'yi, doyamıyorum öpmelere, Ezgi'de bana dedi ki; "Canım bak biz şanslı insanlarız, etrafımızdaki herkes korona oldu bir tek biz ikimiz olmadık." Ertesi gün oldu, ateşler içerisinde uyandım, test sonucunu aldıktan sonra Ezgi'ye söylediğimde telefonda bana "Beni neden öptün o kadar dün akşam" diye bağırıyordu" dedi.

Etiketler : Camdaki Kız Enis Arıkan İbrahim Selim
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