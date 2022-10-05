Evlilik sonrası yeni anlaşma

'Destan' dizisi final yapan Ebru Şahin, "Masumlar Apartmanı", "Camdaki Kız", "Kırmızı Oda" gibi projelere imza atan OGM Pictures'la el sıkıştı. Şirketle bir yıllık anlaşma yapan Şahin, OGM Pictures'ın bu süre boyunca ürettiği içerikler arasından beğendiği projelerde rol alacak. Temmuz ayında Cedi Osman'la evlenen Şahin, şu aralar ABD'de dinleniyor.