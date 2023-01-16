Evlilik maneviyat sağlıyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'le geçtiğimiz aylarda görkemli bir törenle dünyaevine giren Levent Dörter, tek başına görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Dörter, "3 aylık taze bir damat olarak çok mutluyum. Biz çok uzun yıllardır beraberiz Hayatımızda çok değişim olmadı. Sadece evlendikten sonra manevi bir durum oldu. 'Kocam, eşim' gibi söylemler ilişkiye maneviyat sağlıyor" dedi.