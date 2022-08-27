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27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00:00

Evlilik hayatı kolay değil

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İşadamı Yusuf Day'la 10 yıl önce nikâh masasına oturan eski manken Nefise Karatay, mutlu evliliğin sırrını verdi: "Genel anlamda mutluysanız karşınızdaki insanı insan olarak seviyorsunuz."

En son ekranlara veda eden 'Otel Divane' dizisinde rol alan oyuncu ve manken Nefise Karatay, mutlu evliliğin formülünü açıkladı. Karatay, önceki gün marka yüzü olduğu Gilya Beauty'nin açılışında habercilerle bir araya geldi. 10 yıldır işadamı Yusuf Day'la mutlu bir evlilik sürdüren Karatay, bunun sırrını anlattı. Karatay, "Evlilik hayatı kolay değil. İnsan yeri geliyor kendinden bile sıkılıyor. Genel anlamda mutluysanız karşınızdaki insanı insan olarak seviyorsunuz. Yusuf da benim hayatta en sevdiğim insanlardan biri. Biz ayrılabiliriz de yarın öbür gün anlaşamayabiliriz, o birine âşık olabilir, ben olabilirim ama başı sıkıştığında yine koşa koşa yanına giderim. Çünkü benim için insan olarak çok kıymetli" diye konuştu. Nefise Karatay ve Yusuf Day'ın 5 yaşında Maya adında bir kızları var.

Etiketler : yusuf day nefise karatay evlilik
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