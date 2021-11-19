Başından bir evlilik geçen Defne Samyeli, evlilik defterini kapattı. Eski eşi Eren Talu ile evliliğinden Deren ve Derin isminde kızları olan Samyeli, bir daha nikâh masasına oturmayı düşünmediğini söyledi. Habertürk'te yayınlanan programa katılan Samyeli, kızlarının hayatına karışmadığını söyleyerek, ''Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir tanımı var; 'İlgi alanı' ve 'etki alanı' diye. Eğitimleriyle ilgili çocuklarımı zorlamıyorum. İlgi alanlarını keşfedip o yolda yürümelerini istiyorum" dedi.