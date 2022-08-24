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24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:00:00

Evlilik benim yüzümden bitti

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Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Nazan Güneş'le 17 yıllık evliliklerini sonlandıran oyuncu Ufuk Özkan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Nazan Güneş'le 17 yıllık evliliklerini sonlandıran oyuncu Ufuk Özkan, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 47 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınlayarak, kendine nasihatte bulundu. Özkan, "Çok âşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona... Sonra annen ve baban 16 sene sonra 'Artık ayrı yürüyelim' diyecek şimdiden söyleyeyim, hazırlan çok üzülürsün bilirim. Ama kadın iyi biri ve haklı... Yani senin yüzünden olacak" notunu düştü.

Etiketler : Evlilik benim yüzümden bitti Nazan Güneş Ufuk Özkan
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