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Evliliğim muhteşem gidiyor
23 Ocak 2024 Salı 06:59:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 06:59:00

Evliliğim muhteşem gidiyor

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Müzisyen Özgün yeni teklisi 'Selamsız'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Hayrettin Güneş'in prodüktörlüğünde Grand Müzik'ten yeni şarkısı çıkınca Özgün 'Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı' şeklinde paylaşım yaptı, ortalık karıştı.

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcının böyle bir paylaşım yapması akıllara boşanacağı iddiasını getirdi. İddialar karşısında açıklama yapan Özgün, "Arkadaşlar hala inanmayanlar var. Sadece şarkı sözlerini paylaştım. Açıklama yapmama rağmen ne zaman boşanıyorsunuz mesajları alıyorum. Yapmayın sadece şarkı sözlerimi paylaştım. Okullar tatil oldu eşim, oğlum ve ben şuan tatildeyiz. Evliliğim çok şükür yıllardır olduğu gibi muhteşem gidiyor" dedi.

Etiketler : özgün evlilik ilişki
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