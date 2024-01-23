Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcının böyle bir paylaşım yapması akıllara boşanacağı iddiasını getirdi. İddialar karşısında açıklama yapan Özgün, "Arkadaşlar hala inanmayanlar var. Sadece şarkı sözlerini paylaştım. Açıklama yapmama rağmen ne zaman boşanıyorsunuz mesajları alıyorum. Yapmayın sadece şarkı sözlerimi paylaştım. Okullar tatil oldu eşim, oğlum ve ben şuan tatildeyiz. Evliliğim çok şükür yıllardır olduğu gibi muhteşem gidiyor" dedi.