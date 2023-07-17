Evliliğe inancımı yeniden kazandım!

Hadise, kendisini aşk kadını olarak ilan etti. KKTC'deki Rocks Hotel'de sahne alan popçu, seyircileriyle sohbet etti. Hadise , "Ben sahneme ve seyircime aşığım! Bu anlatılamaz, ben aşk kadınıyım, severim aşkı" dedikten sonra, "Zaten hayatımda aldığım kararlarla ilgili bunu görmüşsünüzdür, hep sizi seçtim ve seçeceğim" diye konuştu. Kendisini izlemeye gelen 50 yıllık evli bir çifte, 'Mutlu evliliğin sırrı nedir' diye soran Hadise, 'Saygı' cevabını alırken "Evliliğe tekrardan inancımı kazandırdınız. Beni kıskandırmak için mi geldiniz" dedi. Hadise, Mehmet Dinçerler'le 5 aylık evliliğini geçtiğimiz yıl çekişmeli olarak sonlandırmıştı.