Evliliğe ilk adım

'Aşk 101' dizisiyle tanınan oyuncu Ece Yüksel bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. 24 yaşındaki oyuncu, 4 Haziran'da erkek arkadaşıyla aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Yüksel sosyal medya hesabından mutlu gününden fotoğraflarını yayınladı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü.

