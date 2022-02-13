13 Şubat 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 18:30:00
Evleri ayırmadık
Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanma davası açmaya hazırlandıkları iddiası üzerine Buse Varol açıklama yaptı.
Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanma davası açmaya hazırlandıkları iddiası üzerine Buse Varol açıklama yaptı. Evleri ayırdıkları iddia edilen ünlü oyuncu "Aynı evde yaşıyoruz öyle bir şey yok" derken "Boşanma dilekçesi verdiğiniz doğru mu?" sorusu üzerine de "Şu anda öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.