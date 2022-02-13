Evleri ayırmadık

Alişan ile Buse Varol çiftinin boşanma davası açmaya hazırlandıkları iddiası üzerine Buse Varol açıklama yaptı. Evleri ayırdıkları iddia edilen ünlü oyuncu "Aynı evde yaşıyoruz öyle bir şey yok" derken "Boşanma dilekçesi verdiğiniz doğru mu?" sorusu üzerine de "Şu anda öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.



