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04 Nisan 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 14:00:00

Evlenmeseydim yaşayamazdım

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Oyuncu Burçin Bildik, ilk eşi Zeynep Elçin Bildik'in denizde beyin kanaması sonucu vefat etmesinin ardından ölmek istediğini itiraf etti. Bildik, "Yeniden evlenince linç edildim ama ikinci eşim olmasaydı yaşayamazdım" dedi.

'Sağ Salim' filmleriyle adından söz ettiren oyuncu Burçin Bildik, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk eşi Zeynep Elçin Bildik'i denizde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybeden oyuncu, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Oyuncu, "Eşimi tatilde keyifli bir anımızda kaybettim. Allah bana çok büyük bir dayanma gücü verdi. Herkes kendi acısını anlama ve yaşama şekliyle aşmalı. Acıyı yarıştırmamak lazım. Geçmiyor, unutamazsınız" dedi.

'ACIMIN ÜSTÜNÜ KAPATMADIM'

Eşinin vefatından 2.5 sene sonra yeniden nikah masasına oturduğu için tepki aldığını belirten Bildik, "Resmen taşlandım. Oradan düşmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Bir şeyin üstü diğeriyle kapatılmaz. İkinci eşim olmasaydı şu an hayata devam etmiyordum. Eşimin sarmalayışı ve teskin edici durumu olmasaydı ben belki de hayatımda geri dönülmez bir şey yapmıştım" dedi. Oyuncu, Çiğdem Dikerler'le geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak 9 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

Etiketler : sağ salim burçin bildik gökay kalaycıoğlu 360 derece zeynep elçin bildik

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