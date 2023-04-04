Evlenmeseydim yaşayamazdım

'Sağ Salim' filmleriyle adından söz ettiren oyuncu Burçin Bildik, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk eşi Zeynep Elçin Bildik'i denizde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybeden oyuncu, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Oyuncu, "Eşimi tatilde keyifli bir anımızda kaybettim. Allah bana çok büyük bir dayanma gücü verdi. Herkes kendi acısını anlama ve yaşama şekliyle aşmalı. Acıyı yarıştırmamak lazım. Geçmiyor, unutamazsınız" dedi.



'ACIMIN ÜSTÜNÜ KAPATMADIM'

Eşinin vefatından 2.5 sene sonra yeniden nikah masasına oturduğu için tepki aldığını belirten Bildik, "Resmen taşlandım. Oradan düşmenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Bir şeyin üstü diğeriyle kapatılmaz. İkinci eşim olmasaydı şu an hayata devam etmiyordum. Eşimin sarmalayışı ve teskin edici durumu olmasaydı ben belki de hayatımda geri dönülmez bir şey yapmıştım" dedi. Oyuncu, Çiğdem Dikerler'le geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak 9 yıllık evliliklerini sonlandırdı.