Evleniyorlar

En son 'Ego' dizisinde başrol oynayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı. Bir süredir Yazıcı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini ilan etti. Pamuk geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan aşk dedikodusuna sessiz kalmış ancak Yazıcı, sosyal medyadan oyuncunun bir karesini paylaşmıştı. Sevgilisinin paylaşımına da sessiz kalan Pamuk, Yazıcı ile Paris tatilinde çektirdiği romantik kareleri paylaştı. Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu sadece siyah kalp emojisi koydu. Baş başa tatil yapan sevgililerin evlilik için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

