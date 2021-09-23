Ev yüzünden tartıştık

Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılacakları yönündeki iddiaların perde arkasını anlattı. Eşiyle ev taşıma meselesi yüzünden tartıştıklarını ve daha sonra eşinin Instagram hesabını kapatmasını 'beni engelledi' olarak yorumladığını belirten Erken, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu dile getirdi. Sunucu, şu anda her şeyin yolunda gittiğini söyledi.