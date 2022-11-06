Estetik sorusuna sinirlendi

Defne Samyeli tek başına objektiflere yansıdı. Etiler'de bir toplantıdan çıkan Samyeli karşısında habercileri görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı. Samyeli, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir sahnesinde çekilen fotoğraflarının ardından göğüs estetiği yaptırdığı iddiaları hakkında sorulara sinirlendi. Samyeli, "Mantıklı sorular sorun. Güzel sorularla gelin" diyerek habercilere tepki gösterdi.