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06 Kasım 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 10:30:00

Estetik sorusuna sinirlendi

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Defne Samyeli tek başına objektiflere yansıdı. Etiler'de bir toplantıdan çıkan Samyeli karşısında habercileri görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı.

Defne Samyeli tek başına objektiflere yansıdı. Etiler'de bir toplantıdan çıkan Samyeli karşısında habercileri görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı. Samyeli, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir sahnesinde çekilen fotoğraflarının ardından göğüs estetiği yaptırdığı iddiaları hakkında sorulara sinirlendi. Samyeli, "Mantıklı sorular sorun. Güzel sorularla gelin" diyerek habercilere tepki gösterdi.

Etiketler : Estetik sorusuna sinirlendi Defne Samyeli Etiler
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