Estetik harikası Hande Erçel

2014’de ‘Hayat Ağacı’ dizisiyle oyunculuk sektörüne ilk adımı atan Hande Erçel’in, 6 sene içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Sürekli yaşadığı değişimle haber olan genç oyuncu, bu hale gelene kadar yüzüne yaptırmadığı işlem kalmadı. Zayıflamasının yanı sıra estetik operasyonlarla da bambaşka biri olan Hande Erçel’in, yüzüne badem gözü estetiği, elmacık dolgusu, masseter botoksu, bişektomi, dudak ve çene dolgusu yaptırdığı ortaya çıktı.

Oyuncu, badem göz estetiği yaptırarak, gözünün daha iri gözükmesini sağladı.

Son dönemin popüler uygulaması elmacık dolgusu işlemini yaptıran Hande Erçel, böylelikle elmacık kemiklerini daha da belirginleştirdi.

Kare yüz şekline sahip olan Hande Erçel, masseter botoksu ile yüzünün alt kısmını incelti ve daha orantılı bir yüz hattına sahip oldu.

Bişektomi uygulamasıyla oyuncu, yanaklarındaki yağları aldırdı.

Bu işlemlerin ardından Hande Erçel son olarak çene dolgusu yaptırarak çenesini daha da sivrileştirdi.