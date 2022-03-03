VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En Verimli Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor
"Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!"
Rusya'nın planı deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat
Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi
Z ve V harflerinin sırrı ortaya çıktı
İşte Rusya'nın yeni hedefi
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu
Çin, Rusya'ya 'saldırıyı ertele' demiş!
Türkiye karşıtı hadsiz sözler
Abasıyanık'a ses oldu
‘Best Of' albümü geliyor
2 milyona ‘Mahmure'
Estetik değil kilo aldım
Bahçeli çözüm için 5 medde sıraladı
Başkan Erdoğan MHP lideri ile bir araya gelecek
75 ton ağırlığında!
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi
BM: 1 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Enflasyon rakamları açıklandı
Çizimini yap, ödülünü kap!
03 Mart 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 14:00:00

Estetik değil kilo aldım

ABONE OL

Oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimini kilo almasına bağladı. Yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen Koçak, "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi.

Oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimini kilo almasına bağladı. Yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen Koçak, "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, bambaşka bir görünüme kavuştu. Yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen Koçak, "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi. Nişantaşı'nda Boel adlı mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Koçak, "Eskiden 37 kiloydum, şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var" dedi. Oyuncu, dört sene sonra setlere dönmeye hazırlandığını söyledi. Koçak, "İki güzel proje var. Birini kendi yazdığım, bir tanesini de yazıp oynayacağım bir şey. Bu iki proje üzerine çalışıyoruz. İkisi de komedi" dedi.

Etiketler : Estetik değil kilo aldım Çok Güzel Hareketler Zeynep Koçak
Bursa çıkarması

Bursa çıkarması
Düğün öncesi operasyon

Düğün öncesi operasyon
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Sportif çift

Sportif çift
İran'a set yolcusu

İran'a set yolcusu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Savaş bir cinayettir

Savaş bir cinayettir
Hacker şoku

Hacker şoku
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER