Estetik değil kilo aldım

Oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimini kilo almasına bağladı. Yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen Koçak, "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, bambaşka bir görünüme kavuştu. Yüzünde hiç estetik olmadığını söyleyen Koçak, "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi. Nişantaşı'nda Boel adlı mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Koçak, "Eskiden 37 kiloydum, şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var" dedi. Oyuncu, dört sene sonra setlere dönmeye hazırlandığını söyledi. Koçak, "İki güzel proje var. Birini kendi yazdığım, bir tanesini de yazıp oynayacağım bir şey. Bu iki proje üzerine çalışıyoruz. İkisi de komedi" dedi.