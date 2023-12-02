Oyuncu Esra Bilgiç yer almak istediği proje tarzını açıkladı. Vizyonda olan 'Atatürk 1881 - 1919' filminde Madame Corinne'i canlandıran oyuncu dönem yapımlarında yer almaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Belirli sınırlar içinde özgürsünüz. Sınırlar o dönemin gerçekliği ile zaten çizilmiş. Bu, karakterin doğru yorumlanması için bir güvence. Hatta şanslıysanız o karaktere dair okuyorsunuz. Bu hem kolay hem de zor bir şey. Kostüm faktörü en ilgi çekici olanı, ben dönem projelerinde büyük bir mutlulukla yer almaya devam edeceğim" dedi.