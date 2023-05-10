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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:27:00

Eski sevgililer aynı projede

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Eski sevgililer Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç yeniden bir araya geldi.

Eski sevgililer Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç yeniden bir araya geldi. Tüzünataç, Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisine dahil oldu. Tüzünataç ve Ulusoy, yapımın ikinci sezonunda kamera karşısına geçti. İkilinin yer aldığı sezon 28 Temmuz'da izleyici karşısına çıkacak. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilişkilerini sonlandırmıştı.

Etiketler : Eski sevgililer aynı projede Çağatay Ulusoy Berrak Tüzünataç
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