Eski sevgililer aynı projede

Eski sevgililer Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç yeniden bir araya geldi. Tüzünataç, Ulusoy'un başrolünde yer aldığı dijitalde yayınlanan 'Terzi' dizisine dahil oldu. Tüzünataç ve Ulusoy, yapımın ikinci sezonunda kamera karşısına geçti. İkilinin yer aldığı sezon 28 Temmuz'da izleyici karşısına çıkacak. Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilişkilerini sonlandırmıştı.