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01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00

Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı

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Eski damatları şarkıcı Gökhan Özen'in sosyal medya hesabından kendilerine hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, tedbir sürelerinin sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvurdu.

Eski damatları şarkıcı Gökhan Özen'in sosyal medya hesabından kendilerine hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran eski bakan Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, tedbir sürelerinin sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvurdu. Özen'in kendilerine sözlü şiddet uyguladığını ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını öne süren Sevigen çift, 1 ay daha uzaklaştırma kararı aldırdı.

Neslihan KESKİN

Etiketler : gökhan özen mehmet sevigen gülay sevigen
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