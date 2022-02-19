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19 Şubat 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 20:00:00

Eski eşler müzikle buluştu

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Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar 1995-1996 yılları arasında evlenip, boşandığı Tayfun Duygulu'yla bir araya geliyor.

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar 1995-1996 yılları arasında evlenip, boşandığı Tayfun Duygulu'yla bir araya geliyor. İkili, bir müzik çalışmasında birlikte yer alacak. İkili, stüdyoya girerek kayıt yapacak. Konservatuar mezunu olan Açar ve Duygulu, heyecanlı olduklarını belirtti.

Etiketler : kayahan beste açar tayfun duygulu
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