Eski eşler müzikle buluştu

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar 1995-1996 yılları arasında evlenip, boşandığı Tayfun Duygulu'yla bir araya geliyor. İkili, bir müzik çalışmasında birlikte yer alacak. İkili, stüdyoya girerek kayıt yapacak. Konservatuar mezunu olan Açar ve Duygulu, heyecanlı olduklarını belirtti.

