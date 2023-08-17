Eski eş davasını kazandı
Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 6 yıl aradan sonra eski eşi Elif Kuşkulu'yla karşı karşıya geldi.
Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 6 yıl aradan sonra eski eşi Elif Kuşkulu'yla karşı karşıya geldi.
Kuşkulu velayetinin kendisinde olduğu 15 yaşındaki oğlu Erem Erol'un baba evinde rahat edemediğini öne sürerek dava açtı. Kuşçulu, 'şahsi ilişkinin değiştirilmesi' için açtığı davayı kazandı.
Elif Kuşçulu'yu haklı bulan mahkeme, Murat Evgin ile oğlu arasındaki görüş günlerini değiştirdi.
Yerel mahkemenin kararına itiraz eden taraflar, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
Neslihan KESKİN