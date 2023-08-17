VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşte sözde çevreci CHP'nin gerçek yüzü
"Azerbaycan'ın haklarına saygı gösterilmeli"
Halis Ağa'nın kızı oldu
Karadeniz hazırlığı
Annesi yoğun bakımda
Eski eş davasını kazandı
17 Ağustos 2023 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 07:32:00

Eski eş davasını kazandı

ABONE OL

Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 6 yıl aradan sonra eski eşi Elif Kuşkulu'yla karşı karşıya geldi.

Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 6 yıl aradan sonra eski eşi Elif Kuşkulu'yla karşı karşıya geldi.

Kuşkulu velayetinin kendisinde olduğu 15 yaşındaki oğlu Erem Erol'un baba evinde rahat edemediğini öne sürerek dava açtı. Kuşçulu, 'şahsi ilişkinin değiştirilmesi' için açtığı davayı kazandı.

Elif Kuşçulu'yu haklı bulan mahkeme, Murat Evgin ile oğlu arasındaki görüş günlerini değiştirdi.

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden taraflar, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Eski eş davasını kazandı Erol Evgin Murat Evgin Elif Kuşkulu
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Okuma buluşması

Okuma buluşması
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX