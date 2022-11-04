Eski dostlar aynı projede!

Şafak Sezer'in yeni filmi 'Kutsal Damacana 4' filminin hazırlıkları devam ediyor. Filmin kadrosuna son olarak Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu katıldı. Filmde iki oyuncu, evli ve zengin bir çifti canlandırdı. 20 Ocak'ta vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayeyi konu alıyor.