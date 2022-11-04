VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Karadeniz'in güvenliği
Satıcı ve tüketiciler Türkiye'deki ürün güvenliği kurallarını veri tabanından öğrenecek
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti
QUA Granite, sektöründe Metaverse evrenine yatırım yapan ilk şirket oldu
ABD'de ara seçimler öncesi seçimlere duyulan güven gündemde
İran'ı "özgürleştireceğini" vadetti
Bulgaristan Ukrayna'ya silah yardımında bulunacak
İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı
Yargıtay, eski eşini satırla öldüren kişiye "haksız tahrik" indirimi kararını bozdu
Türkiye'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut emisyon azaltım hedefi bekleniyor
Başkan Erdoğan "Putin ile anlaştık" diyerek duyurdu
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
"CHP'nin gidişatından rahatsızım"
"Gençlerimiz için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz"
Başkan Erdoğan uyarmış! "Seni devirecekler"
ABD Türkiye'ye F-16'ları verecek mi?
Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak ve fırtına geliyor
İstanbul'da özel harekattan operasyon!
Krizi yine Erdoğan çözdü!
İzmir'de şiddetli deprem
Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Michelin buluşma
Sonbaharda konserlere devam
04 Kasım 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 11:00:00

Eski dostlar aynı projede!

ABONE OL

Şafak Sezer'in yeni filmi 'Kutsal Damacana 4' filminin hazırlıkları devam ediyor. Filmin kadrosuna son olarak Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu katıldı.

Şafak Sezer'in yeni filmi 'Kutsal Damacana 4' filminin hazırlıkları devam ediyor. Filmin kadrosuna son olarak Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu katıldı. Filmde iki oyuncu, evli ve zengin bir çifti canlandırdı. 20 Ocak'ta vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayeyi konu alıyor.

Etiketler : Eski dostlar aynı projede! Şafak Sezer Kutsal Damacana 4
Yoğun ilgi

Yoğun ilgi
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Nazara inanırım

Nazara inanırım
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'
Oğluşuyla ilk doğum günü

Oğluşuyla ilk doğum günü
Totemini bozmadı

Totemini bozmadı
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan
Daha nice yüzyıllara

Daha nice yüzyıllara

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX