Eski Burcu dönüyor

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Sinan Akçıl'la çekişmeli boşanma davası devam eden Burcu Kıratlı, kendini işine verdi. Tiyatro oyunu devam eden oyuncu, dünyaca ünlü top model Kendall ve Kylie Jenner kardeşlerin markasının yüzü oldu. Kıratlı, "Hem Türkiye hem de Ortadoğu yüzü olmak çok gurur verici. Benim için çok özel bir gün ve heyecanlıyım" dedi. Habercilerin, "Davetliler arasında Sinan Akçıl da olacak mı? Davet ettiniz mi?" sorusuna Kıratlı, "İhtimaller üzerine değil, gerçekler üzerine konuşalım. Burada çok özel konuklarım var" diyerek eski eşine taş attı.