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21 Haziran 2023 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 14:32:00

Eşiyle klipte oynadı

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İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler, türküleri kendilerine has üsluplarıyla yorumlayarak dikkat çeken 3'ü bir arada grubuyla bir araya geldi.

İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler, türküleri kendilerine has üsluplarıyla yorumlayarak dikkat çeken 3'ü bir arada grubuyla bir araya geldi. Çift, grubun 'Dermanımsın' adlı şarkısının klibinde kamera karşısına geçti. Tanrıyar, "Eşimle ilk kez kamera karşısına geçmek beni biraz heyecanlandırdı, bizim için çekimler çok romantikti. Murat'ın kamera karşısındaki profesyonelliği de şaşırtıcıydı" dedi. Ufuk Eral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu klibin çekimleri Çatalca Ormanlı köyünde gerçekleştirildi.

Etiketler : Eşiyle klipte oynadı İpek Tanrıyar Murat Evler
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