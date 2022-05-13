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13 Mayıs 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 13:30:00

Eşine tam destek

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Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler'in paylaştığı 'Allah Yazdıysa Bozsun' filminin galası Kanyon sinemalarında yapıldı.

Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler'in paylaştığı 'Allah Yazdıysa Bozsun' filminin galası Kanyon sinemalarında yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı 'Yakamoz S-245' adlı dizisinin galasına katılmayarak dikkatleri üzerine çeken Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk'ü bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Galada film hakkında bilgi veren Gonca Vuslateri, partneri Burak Yamantürk ile sette çok iyi anlaştıklarını söyledi. Oyuncu, "Benim için çok büyük bir şans, insanın oynarken keyif aldığı biriyle iş çekmek" dedi.

Etiketler : Eşine tam destek Gonca Vuslateri Burak Yamantürk Allah Yazdıysa Bozsun
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