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28 Mart 2022 Pazartesi 10:17:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00

Eşimle klipte oynamam

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Alişan, Kıbrıs'taki Lord's Palace Hotel'de konser verdi. Gece öncesi eşi Buse Varol'la kameraların karşısına el ele geçen çift, soruları yanıtladı.

Alişan, Kıbrıs'taki Lord's Palace Hotel'de konser verdi. Gece öncesi eşi Buse Varol'la kameraların karşısına el ele geçen çift, soruları yanıtladı. Alişan, eşiyle klip çekip çekmeyeceği yönündeki soruya ''Benim şarkılar hep ayrılık şarkıları olduğu için öyle bir anı olmasın" diye espri yaptı. Eşini destekleyen Varol, "Olmasın tabii, ben de istemem" şeklinde konuştu. Yakın arkadaşı Demet Akalın'ın Okan Kurt'la aynı klipte oynadığı hatırlatılan Alişan, "Gördünüz mü, ne oldu" diye konuşup boşandıklarını belirtti. Sahneye çıkan Alişan, seyircisine," Bu akşam eşim için bir şarkı okumak istiyorum" diye konuşup Varol'un yanına giderek 'Senin Yeşil gözlerin' şarkısını söyleyip ellerini tuttu.

Etiketler : Eşimle klipte oynamam Buse Varol Alişan
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