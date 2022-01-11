Eşimin oyunculuğuna hayranım

En son ekranlara veda eden 'Uzak Şehrin Masalı' dizisinde rol alan Aslıhan Güner eşi Mert Kılıç'la objektiflere yansıdı. Çift, Metropol İstanbul'da mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Habercilerle sohbet eden ikiliden Mert Kılıç, eşinin de rol aldığı 'Komutan' filmiyle ilgili, "Pandemiden dolayı gecikmeler yaşadık o nedenle biraz zaman aldı çalışmamız. Heyecanla bekliyoruz bizim için güzel bir çalışma oldu. Sevgili eşim de rolünü çok iyi sergiledi. Oyunculuğuna hayranım zaten" dedi. Aslıhan Güner'in neon renklerdeki kış kombini ise görenlerin dikkatini çekti.