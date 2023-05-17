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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:18:00

Eşim sahiplenici olmalı

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Uzun bir süredir ara verdiği ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

Uzun bir süredir ara verdiği ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin, "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna "Sahiplenicilik çözüm odaklı erkek. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır, bunu görüp bant almaya gitmesi... Böyle şeyler bana çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum, hemen uzaklaşıyorum artık" diyerek cevap verdi.

Etiketler : Eşim sahiplenici olmalı Merve Boluğur Sahiplenicilik çözüm odaklı erkek
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