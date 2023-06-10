Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' isimli filminle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kendilerinden izin alınmadan çekildiğini iddia eden Ertaş ailesinin filmin durdurulmasına ilişkin yapımcı Mustafa Uslu'ya karşı kazandıkları iki ayrı davayı İstinaf Mahkemesi de haklı buldu.

USLU'NUN TALEBİ REDDEDİLDİ

İstinaf Mahkemesi, iki ayrı yerel mahkemenin tedbir kararına itiraz eden ve filmin gösterime girilmesini isteyen Mustafa Uslu'nun bu talebini reddetti. Kalan Müzik ile Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatı Özlem Beşpınar Türkoğlu, "Neşet Ertaş'ın çocukları ve eşi ile birlikte başlattığımız hukuk mücadelesinde epey bir yol aldık. Emsal kararın çıkmasına sebep olduk" dedi.

NESLİHAN KESKİN