Ersoy'un orkestrasında sürpriz isim

Geçen hafta kızıl saç rengiyle gündeme gelen Bülent Ersoy, önceki akşam Çınarcık konserinde bembeyaz saçlarıyla dikkat çekti. Sevilen parçalarını seslendiren Ersoy'un konserindeki dikkat çeken bir diğer detay ise orkestrasındaki kişi oldu. Kıbrıs'a sahte pcr testiyle girmeye çalışan Bülent Ersoy'a çalan orkestra o dönem cezaları bittikten sonra Türkiye'ye dönmüş ve Bülent Ersoy'la sahneye çıkmayacaklarını duyurmuşlardı. 'Bülent Ersoy'a kimse çalmayacak' diyen müzisyenlerin başında kemancı Namık Taşpınarlı vardı. Temizmagazin sitesinin haberine göre Taşpınarlı, Ersoy'un yeni orkestra şefi oldu.